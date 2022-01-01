لبنان

"حزب الله" يسترجع جثة أحد مقاتليه... قُتل منذ 6 سنوات في سوريا

Lebanon 24
01-01-2022 | 06:05
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استرجع "حزب الله" جثة الشاب محمود البواب (أحد مقاتليه)، من بلدة حاروف، قضاء النبطية، بعد 6 سنوات على مقتله في حلب، في سوريا.
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