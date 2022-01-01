لبنان

5 جرحى في حادث سير مروّع تحت جسر حبوش! (صور)

Lebanon 24
01-01-2022 | 06:09
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سقط 5 جرحى اثر حادث سير مروّع وقع بين سيارتين، تحت جسر حبوش، طلعة النبطية.
وحضر الصليب الاحمر، وعمل على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة.
 
 
 
 
 
 
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