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لبنان
دوريات وحواجز للجيش وتفتيش السيارات... ماذا يجري عند مداخل صور؟
Lebanon 24
01-01-2022
|
06:37
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نفذ قطاع جنوب الليطاني في الجيش دوريات مكثفة وانتشارا في منطقة عملياته في الجنوب، بإشراف قائد القطاع العميد الركن مارون قبياتي، في إطار التدابير الامنية لمناسبة رأس السنة، حيث جال على الوحدات المنتشرة في القطاع، وسيرت دوريات مؤللة وأقيمت حواجز ثابتة لاسيما في شارع الكورنيش البحري في صور حيث المطاعم، حفاظا على الامن وللسهر على أمن المواطنين وراحته، فيما خضعت السيارات عند مداخل صور للتفتيش والتدقيق في أوراقها الثبوتية وتفتيشها، ولم تسجل أية حادثة تذكر.
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