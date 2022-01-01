تغريدة هامّة لوزير الصحة عن اللقاح... هذا ما قاله

غرد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على "تويتر": "إن الأمر الأساسي أن عددا كبيرا من غير الملقحين موجودون في المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم. إن اللقاح يحمي الحياة لان الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة".