"كورونا"... هذه هي معالم الموجة الحالية و"برتوكول" التصدي لها!

معالم الموجة الحالية:

- التهابات اكتر بالحنجرة واقل بكتير بالرئة

- اصابات عند الملقحين او المصابين سابقا

الايام القادمة بتأكد بس الاحتمال الاعلى انو ما يصير في ضغط على الاستشفاء متل السنة الماضية

"البرتوكول":بنادول و سوائل ومراقبة الاوكسيجين.

اخر موجة؟ كورونا لي بيقرر مش نحنا !