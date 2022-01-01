لبنان

"كورونا"... هذه هي معالم الموجة الحالية و"برتوكول" التصدي لها!

Lebanon 24
01-01-2022 | 06:42
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رّد رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عيد عازار عبر "تويتر" قائلاً: "معالم الموجة الحالية: التهابات أكتر بالحنجرة وأقل بكتير بالرئة. إصابات عند الملقحين أو المصابين سابقاً. الأيام القادمة بتأكد بس الاحتمال الأعلى إنو ما يصير في ضغط على الاستشفاء متل السنة الماضية. "البرتوكول": بنادول وسوائل ومراقبة الأوكسيجين. آخر موجة؟ كورونا لي بيقرر مش نحنا!".
 
 

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