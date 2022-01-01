"كورونا"... هذه هي معالم الموجة الحالية و"برتوكول" التصدي لها!

معالم الموجة الحالية:
- التهابات اكتر بالحنجرة واقل بكتير بالرئة
- اصابات عند الملقحين او المصابين سابقا
الايام القادمة بتأكد بس الاحتمال الاعلى انو ما يصير في ضغط على الاستشفاء متل السنة الماضية
"البرتوكول":بنادول و سوائل ومراقبة الاوكسيجين.
اخر موجة؟ كورونا لي بيقرر مش نحنا !
— Eid Azar (@EidAzar) January 1, 2022
معالم الموجة الحالية:
- التهابات اكتر بالحنجرة واقل بكتير بالرئة
- اصابات عند الملقحين او المصابين سابقا
الايام القادمة بتأكد بس الاحتمال الاعلى انو ما يصير في ضغط على الاستشفاء متل السنة الماضية
"البرتوكول":بنادول و سوائل ومراقبة الاوكسيجين.
اخر موجة؟ كورونا لي بيقرر مش نحنا !