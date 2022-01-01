لبنان

"ذاهبون إلى كارثة"...نائب يحذر من هذا الامر!

Lebanon 24
01-01-2022 | 07:07
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حذر عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور علي المقداد من "كارثة ينتظرها لبنان بفعل التفشي الواسع لفيروس كورونا".
 
ورأى في حديث إذاعي أن "انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين على مستوى التقيد بالإجراءات الوقائية هما من أسباب الكارثة المرتقبة".
 
وتابع: "حذرنا منذ أكثر من 15 يوما من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحور الجديد إلى لبنان"، مشيرا إلى أن "الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرة المحدود جدا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، إذ يتعذر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك فإننا ذاهبون إلى كارثة".
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