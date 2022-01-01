لبنان

المطران عبد الساتر: اتّعظوا واتّحدوا.. وإلا!

Lebanon 24
01-01-2022 | 07:22
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احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة، المطران بولس عبد الساتر، بالقدّاس الإلهي لمناسبة عيد رأس السنة وختانة الربّ يسوع ويوم السلام العالمي في كنيسة سيدة الورديّة في الحمرا، وأكّد في عظته، أنّ "الصلاة كلّ سنة من أجل السلام في العالم أمر جيّد، ولكن السلام الحقيقي هو نتيجة السلام في داخل كلّ واحد وواحدة منا، حين نسوّي، بفعل الروح القدس، الانقسامات التي نعيشها".

وأشار إلى أنّ "الكبرياء والأنانيّة عند قادة العالم هما السببان الرئيسيان لكلّ الحروب منذ بداية الزمن. السلام لن يتحقق إن لم يتخلَّ رؤساء الدول عن كبريائهم وأنانية شعوبهم ليعملوا ما هو لخير الانسان عموماً".
ورأى، أنّ "انقسامنا في لبنان إلى طوائف وأحزاب متنازعة ومتنافرة في ما بينها، وكبرياء المسؤولين عندنا وأنانيتهم وفسادهم قد يجرّون البلاد إلى حرب لا تُحمد عقباها. فيا أيّها المسؤولون في بلدي اتعظوا، ويا شعب لبنان اتّحد حول خير لبنان والانسان فيه، بعيدًا عن التعصّب والحقد والغضب، وإلّا..."
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