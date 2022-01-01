هاشم: ليقظة ضمير عند بعض المعطلين وتأمين متطلبات المواطنين

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح، أن "تحمل الايام المقبلة بعض الانفراجات لتعطي اللبنانيين تفاؤلا بإمكانية التخفيف من معاناتهم الحياتية والمعيشية، التي طغت مع نهاية العام المنصرم، لان ثقل الاشهر الاخيرة تركت آلامها ومآسيها على الواقع الحياتي وتفاصيل يوميات اللبنانيين".وأضاف: "أمام حدة الازمة الاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون، لم يعد من ذريعة مع بداية العام الجديد أن لا تكون هموم الناس وأزماتهم الاولوية، وضرورة الانتباه الى خطورة ما يصيب الناس وعدم توافر القدرة لديهم لتأمين متطلباتهم من غذاء ودواء واستشفاء، حيث لم يعد بقدرة أغلبية اللبنانيين دخول المستشفيات، وذلك بسبب ارتفاع الفروقات وفقدان بعض العلاجات، وكل ذلك يستدعي يقظة ما تبقى من ضمير عند بعض المعطلين بذرائع واهية وعدم استجابتهم لمتطلبات الدستور والقانون لمعالجة أسباب جمود حركة المؤسسات لتأخذ دورها، وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها مهما كانت الاضاليل والمناورات".