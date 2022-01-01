لبنان

بسترس: ليكن لبنان لنفسه مع انفتاحه على دول العالم

Lebanon 24
01-01-2022 | 07:57
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ترأس الرئيس السابق لاساقفة بيروت للروم الكاثوليك المطران كيرلس بسترس، القداس الالهي لمناسبة عيد رأس السنة الميلادية وختانة الرب في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم في مطرانية بيروت - طريق الشام. 
وبعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى المطران بسترس عظة تمنى فيها سنة مباركة للجميع، وشدد على ان "لبنان يجب أن يكون لنفسه وألا يتجه لا للشرق ولا للغرب، فالحروب التي حصلت كانت بسبب انقسام اللبنانيين، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا ننعزل بل ان ننفتح على كل العالم".
 
وتمنى بسترس أن "يعود لبنان الى نفسه كما كان منذ تكوينه بلدا ديموقراطيا مع انفتاحه على كل دول العالم، لكي يعود سيدا حرا مستقلا ويزدهر وتسود المحبة بين جميع اللبنانيين، مهما تنوعت طوائفهم ومذاهبهم".
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