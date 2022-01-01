ميقاتي يحيي الجيش والقوى الأمنية: ستكون السنة الجديدة للعمل لوضع الوطن على سكة التعافي

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر" تويتر":أحيي الجيش والقوى الامنية قيادة وضباطا وافرادا على عملهم لحفظ الامن رغم الظروف القاسية التي يعيشونها،واقّدر الجهد الاستثنائي الذي بذلوه ليلة رأس السنة ومثابرتهم على تطبيق القرارات المتخذة للحد من إنتشار كورونا.‏وباذن الله ستكون السنة الجديدة للعمل على وضع الوطن على سكة التعافي.