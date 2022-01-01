ميقاتي يحيي الجيش والقوى الأمنية: ستكون السنة الجديدة للعمل لوضع الوطن على سكة التعافي

أحيي الجيش والقوى الامنية قيادة وضباطا وافرادا على عملهم لحفظ الامن رغم الظروف القاسية التي يعيشونها،واقّدر الجهد الاستثنائي الذي بذلوه ليلة رأس السنة ومثابرتهم على تطبيق القرارات المتخذة للحد من إنتشار كورونا.
وباذن الله ستكون السنة الجديدة للعمل سنة لوضع الوطن على سكة التعافي.
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 1, 2022
أحيي الجيش والقوى الامنية قيادة وضباطا وافرادا على عملهم لحفظ الامن رغم الظروف القاسية التي يعيشونها،واقّدر الجهد الاستثنائي الذي بذلوه ليلة رأس السنة ومثابرتهم على تطبيق القرارات المتخذة للحد من إنتشار كورونا.
وباذن الله ستكون السنة الجديدة للعمل سنة لوضع الوطن على سكة التعافي.