لبنان

مولوي: أسماء مطلقي النار باتت في عهدة القوى الأمنية

Lebanon 24
01-01-2022 | 08:21
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غرد رئيس الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على تويتر:
"شكر من القلب الى قوى الأمن الداخلي قيادة وضابطاً وأفراد على الجهود التي بذلت في سبيل حفظ الأمن والنظام ليلة رأس السنة، ولا يمكنني ان انسى عناصر ومتطوعي الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني الذين سهروا على راحة المواطنين ولبّوا نداءاتهم، كما سائر القوى العسكرية والأمنية.
إن أسماء مطلقي النار باتت في عهدة القوى الأمنية وهي تعمل على ملاحقتهم وتوقيفهم. 
وأنوه هنا بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي افضت الى اقفال اداري لعدد من المؤسسات المخالفة.
لا أحد فوق القانون."
 
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