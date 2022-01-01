لبنان

في أول يوم من 2022... كم بلغ عدد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 09:17
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أعلنت وزارة الصحة عن 3358 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد التراكمي إلى 731288 إصابة، في حين تم تسجيل 17 حالة وفاة ليصل العدد التراكمي إلى 9136.
 
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