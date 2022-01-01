هل تعرضت دورية إسرائيلية لإطلاق نار في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن لا صحة للأخبار المتداولة حول إطلاق نار على دورية اسرائيلية من جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان قد تم التداول عن أن دورية تابعة للعدو تعرضت لإطلاق نار.