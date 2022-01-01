لبنان

هل تعرضت دورية إسرائيلية لإطلاق نار في الجنوب؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 09:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن لا صحة للأخبار المتداولة حول إطلاق نار على دورية اسرائيلية من جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة.
 
وكان قد تم التداول عن أن دورية تابعة للعدو تعرضت لإطلاق نار.
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