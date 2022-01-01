لبنان

وزير الزراعة عايد اللبنانيين بصورة لأكبر شجرة زيتون معمرة في لبنان

Lebanon 24
01-01-2022 | 09:48
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عايد وزير الزراعة عباس الحاج حسن اللبنانيين، بنشره عبر "تويتر" صورة لأكبر شجرة زيتون معمرة في لبنان.
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عباس الحاج حسن

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