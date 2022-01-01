لبنان

وديع الخازن هنأ القوى الأمنية على جهودها

Lebanon 24
01-01-2022 | 10:34
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وجه الوزير السابق وديع الخازن "تهنئة خاصة إلى قيادات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، للجهود المثمرة التي أنتجت إنتقالًا هادئًا بين عام مضى وعام أتى، حيث لم يسجل أي حادث أمني على الإطلاق".
 
ونوه "باقتصار حوادث السير القليلة على إصابات طفيفة"، لافتًا إلى أن "كل ذلك بفضل الانتشار الواسع لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وجهوزيتهم الكاملة، تنفيذًا لخطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع الجيش اللبناني والدفاع المدني وسائر الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر، إضافة إلى وعي المواطنين وتجاوبهم مع إرشادات قوى الأمن".
 
وتمنى الخازن أن "تكون كل أيام السنة الجديدة على صورة الحصيلة الإيجابية لليلة رأس السنة".
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