لبنان

حريق داخل شقة في سير الضنية والأضرار مادية

Lebanon 24
01-01-2022 | 10:48
A-
A+
Doc-P-902881-637766566676328489.png
Doc-P-902881-637766566676328489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق داخل منزل في مبنى بمحلة الشقعة بلدة سير الضنية، وقد سارع عناصر الدفاع المدني والأهالي إلى إخماده بعد مناشدات وجهها الأهالي للمساعدة.
 
وألحق الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات، أضرارًا بأثاث المنزل، كما تسبب الدخان الأسود الذي انبعث من مكان الحريق بتضرر جزئي لحق بالشقق الأخرى الموجودة في المبنى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-01-01
16:41 | 2022-01-01
16:34 | 2022-01-01
16:20 | 2022-01-01
14:22 | 2022-01-01
14:19 | 2022-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website