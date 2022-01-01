حريق داخل شقة في سير الضنية والأضرار مادية

اندلع حريق داخل منزل في مبنى بمحلة الشقعة بلدة سير الضنية، وقد سارع عناصر الدفاع المدني والأهالي إلى إخماده بعد مناشدات وجهها الأهالي للمساعدة.



وألحق الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات، أضرارًا بأثاث المنزل، كما تسبب الدخان الأسود الذي انبعث من مكان الحريق بتضرر جزئي لحق بالشقق الأخرى الموجودة في المبنى.