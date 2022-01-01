منزل رئيس بلدية يتعرض للرصاص الطائش

تعرض منزل رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي إلى رصاص طائش عشية ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وسقط عدد من الرصاصات الطائشة على منزله من دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.