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لبنان
منزل رئيس بلدية يتعرض للرصاص الطائش
Lebanon 24
01-01-2022
|
10:53
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تعرض منزل رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي إلى رصاص طائش عشية ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وسقط عدد من الرصاصات الطائشة على منزله من دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.
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الشيخ يحيى الرفاعي
رصاص طائش
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