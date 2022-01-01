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لبنان
إليكم جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري
Lebanon 24
01-01-2022
|
11:03
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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، بأن لديه 43 مصابا بالفيروس وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 270 فحصا، عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43، عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس: 10، عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة:1.
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1477 حالة شفاء، عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0، عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24، وحالتا وفاة.
وأشار التقرير الى أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل المستشفى بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس، على رقم الهاتف 01832070.
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