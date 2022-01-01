15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
السوري القومي: التنسيق الأمني خيانة مستمرة وكل الدعم للمقاومة في معركة الأسرى
Lebanon 24
01-01-2022
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أنه "لا جدوى من أي اتصال مع العدو بغير الحديد والنار. كما أن النهج الاستسلامي المدان الذي تنتهجه "السلطة الفلسطينية"، لن يقود إلا إلى سلب شعبنا المزيد من حقوقه وتهديد عوامل قوته لنيل الحرية والسيادة، وإلى المزيد من التشجيع على مسارات "التطبيع" مع الاحتلال".
وقال: "إن لقاء رئيس السلطة محمود عباس وزير حرب العدو بني غانتس، والاتفاق على تعزيز "التنسيق الأمني"، يشكل خيانة مستمرة لشعبنا، ولشعلة الانتفاضة الملتهبة في أراضينا المحتلة، والتي تتفجر عملية تلو العملية ومواجهة تلو المواجهة يرتقي فيها الشهداء والأسرى".
وحث الحزب على "ضرورة تكاتف قوى المقاومة، والابتعاد عن السياسات الكيدية لدى بعض الفصائل الفلسطينية والعودة إلى عمقنا القومي في دمشق".
كما أعلن "دعمه الكامل لحركة الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى في معركة الدفاع عن الأسرى، وآخرها حماية حياة الأسير هشام أبو هواش، والاقتصاص من العدو للإفراج عن كل أسرانا، وأولهم الأسير القومي البطل يحيى سكاف".
وختم البيان: "إن حقوق شعبنا بالعودة ورفع الظلم التاريخي عنه وعودة كامل أراضينا، لا تتحقق إلا بالتعاضد القومي في داخل فلسطين وعلى مستوى الأمة، بعيدا من دسائس الاحتلال وأجهزته وعملائه".
تابع
الأكثر قراءة
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة...وهذا ما حصل
Lebanon 24
صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة...وهذا ما حصل
03:30 | 2022-01-01
01/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة
Lebanon 24
حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة
03:45 | 2022-01-01
01/01/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بداية السنة عاصفة بامتياز... أمطار غزيرة وثلوج ورياح ناشطة وتحذير للمواطنين
Lebanon 24
بداية السنة عاصفة بامتياز... أمطار غزيرة وثلوج ورياح ناشطة وتحذير للمواطنين
05:35 | 2022-01-01
01/01/2022 05:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2022-01-01
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:41 | 2022-01-01
خبر سار من كريديه.. هذا ما أعلنه في موضوع الانترنت
16:34 | 2022-01-01
اطلاق نار وجريح.. هذا ما جرى في عكار
16:20 | 2022-01-01
خرق إسرائيلي للمياه اللبنانية.. هذا ما أعلنه الجيش
14:22 | 2022-01-01
بيان عن اتحاد بلديات جزين حول مشاكل الكهرباء.. إليكم التفاصيل
14:19 | 2022-01-01
فقد السيطرة على سيارته.. وهذا ما حصل في شارع الجاموس
فيديو
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
11:00 | 2022-01-01
02/01/2022 01:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
02/01/2022 01:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
02/01/2022 01:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact