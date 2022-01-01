حريق في عكار يلتهم عددًا من الأشجار المثمرة (صور)

اندلع حريق مساء اليوم داخل أرض زراعية مليئة بأشجار الزيتون والأعشاب اليابسة بين بلدتي النفيسة وذوق حلبا بعكّار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





وعملت فرق الإطفاء بالدفاع المدني من مركزي حلبا الإقليمي وخريبة الجندي من تطويق النيران وإهماد الحريق فيما تستمر عمليات التبريد منعاً من تجددها. وساهمت الرياح البسيطة من تمدد النيران بشكل سريع بعد أن التهمت عددًا من تلكَ الأشجار المثمرة.وعملت فرق الإطفاء بالدفاع المدني من مركزي حلبا الإقليمي وخريبة الجندي من تطويق النيران وإهماد الحريق فيما تستمر عمليات التبريد منعاً من تجددها.

ويرجح أن يكون الحريق مفتعلًا.