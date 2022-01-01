الغريب يتصل بالرئيسين عون ولحود معايدًا

أجرى الشيخ نصر الدين الغريب، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس إميل لحود، وقدم لهما التهاني بمناسبة حلول السنة الجديدة والأعيادة المجيدة. وتم التباحث في آخر المستجدات والأوضاع الراهنة على الساحة المحلية، والسبل الآيلة للخروج من الأزمات التي يتخبط بها الوطن والمواطنون على مختلف الصعد.وقد أثنى الشيخ الغريب على "المواقف الوطنية لأصحاب الفخامة ودورهما الكبير في ترسيخ الهوية الوطنية".