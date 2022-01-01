لبنان

فقد السيطرة على سيارته.. وهذا ما حصل في شارع الجاموس

Lebanon 24
01-01-2022 | 14:19
A-
A+
Doc-P-902915-637766688527279992.jpg
Doc-P-902915-637766688527279992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتاحت سيارة سوبرماركت في شارع الجاموس ضاحية بيروت الجنوبية بعد ما فقد سائقها السيطرة عليها، بحسب ما أعلنت جمعية يازا عبر حسابها على موقع توتير، وأشارت الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.
مواضيع ذات صلة
5 جرحى في حادث سير مروّع تحت جسر حبوش! (صور)
lebanon 24
02/01/2022 05:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان جراء حادث سير على طريق عام طيردبا (صور)
lebanon 24
02/01/2022 05:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا... جريح بحادث سير
lebanon 24
02/01/2022 05:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة حادث سير جبيل... خالد توفي وانضمّ إلى شقيقه أحمد
lebanon 24
02/01/2022 05:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

شارع الجاموس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-01-01
16:41 | 2022-01-01
16:34 | 2022-01-01
16:20 | 2022-01-01
14:22 | 2022-01-01
13:22 | 2022-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website