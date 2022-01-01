فقد السيطرة على سيارته.. وهذا ما حصل في شارع الجاموس

اجتاحت سيارة سوبرماركت في شارع الجاموس ضاحية بيروت الجنوبية بعد ما فقد سائقها السيطرة عليها، بحسب ما أعلنت جمعية يازا عبر حسابها على موقع توتير، وأشارت الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.