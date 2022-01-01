لبنان

بيان عن اتحاد بلديات جزين حول مشاكل الكهرباء.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-01-2022 | 14:22
A-
A+
Doc-P-902916-637766691355107415.jpg
Doc-P-902916-637766691355107415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر اتحاد بلديات جزين بيانا حول مشاكل الكهرباء وكيفية التخفيف من معاناة المواطنين جاء فيه:
 
"تعليقا على ما يتم تداوله في ما يتعلق بمشاكل الكهرياء وتأثير الMining، نود التوضيح أننا نتواصل يوميا مع مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني لإيجاد الحلول الأنسب. وقد تم الإتفاق على تنفيذ مناورات على الخط رقم 3 (الذي يغذي بعض الساحل وقسم من اقليم التفاح) وزيادة بسيطة لساعات التقنين وهذا ما حصل، وسوف يتم تنفيذ الأمر نفسه قريبا على الخط رقم 2 (الذي يغذي بكاسين ومحيطها وقسم من إقليم الخروب). أما الخط رقم واحد (الذي يغذي جزين ومحيطها وجبل الريحان)، فاننا نعمل مع المؤسسة والمصلحة على إيجاد حل تقني له في معمل الإنتاج". 
 
وأضاف: "أما في ما يتعلق بالMining، فطلبنا من مؤسسة كهرباء لبنان التوقف عن قبول طلبات زيادة قدرة العدادات أوتركيب عدادات جديدة غير تلك المقدمة للمنازل، وقد تجاوبت معنا مشكورة. أما عدد الآلات الموجودة في منطقة جزين فهو ما زال متواضعا، ومصروفها محدود جدا. أما المزرعة في المدينة الصناعية في جزين التي يتكلمون عنها فقد منعنا صاحبها من إدارتها في الوقت الحالي، وهو كان فد استحصل سابقا على عداد من مؤسسة كهرباء لبنان". 
 
وختم: "مما لا شك فيه أن الزيادة في استهلاك الكهرباء ناتجة عن استعمال المواطنين الكهرباء للتدفئة بدل المازوت ونحن نطلب بالوقت نفسه من المعنيين في المناطق المجاورة غير الخاضعة لسلطاتنا البلدية، التأكد من عدم سرقة الكهرباء. بكل الأحوال نحن على اتصال يومي مع المعنيين في الإنتاج والتوزيع لإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-01-01
16:41 | 2022-01-01
16:34 | 2022-01-01
16:20 | 2022-01-01
14:19 | 2022-01-01
13:22 | 2022-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website