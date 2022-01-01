لبنان

خرق إسرائيلي للمياه اللبنانية.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
01-01-2022 | 16:20
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي تضمن الآتي:
 
"بتاريخ 31 / 12 /2021 الساعة 21.00 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 6 دقائق.
 
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."
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