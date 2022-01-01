خرق إسرائيلي للمياه اللبنانية.. هذا ما أعلنه الجيش

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي تضمن الآتي:"بتاريخ 31 / 12 /2021 الساعة 21.00 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 6 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."