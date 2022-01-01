اطلاق نار وجريح.. هذا ما جرى في عكار

أقدم مجهولون على إطلاق النار من أسلحة حربية على إحدى محطات الوقود في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد - عكار، ما أدى الى اصابة ابن صاحب المحطة المدعو "م.خ." ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.كما أصابت النيران المحطة وأحدثت أضرار فيها.