لبنان

اطلاق نار وجريح.. هذا ما جرى في عكار

Lebanon 24
01-01-2022 | 16:34
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أقدم مجهولون على إطلاق النار من أسلحة حربية على إحدى محطات الوقود في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد - عكار، ما أدى الى اصابة ابن صاحب المحطة المدعو "م.خ." ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

كما أصابت النيران المحطة وأحدثت أضرار فيها.
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عكار

اطلاق نار

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