لبنان

خبر سار من كريديه.. هذا ما أعلنه في موضوع الانترنت

Lebanon 24
01-01-2022 | 16:41
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أشار مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، إلى أن ديوان المحاسبة وافق على صرف مبلغ الـ350 مليار ليرة الذي أقر في مجلس الوزراء، وهو مخصص للصيانة في سنة 2021، لافتاً إلى أن هذا المبلغ سيعطي بعض النفس، لكي نأتي بالمازوت والقيام بالصيانة اللازمة.

وأوضح في حديث عبر الـNBN، "أننا سنحاول قدر الإمكان القيام بإصلاح بعض الكابلات المتضررة كثيراً، كاشفا عن أن هذا المبلغ سيعطي نفساً بين 3 و5 أشهر.
وأكد أن الطاقة الشمسية لا يمكن أن تُفَعل في كل سنترالات لبنان، لافتاً إلى أن الإنترنت والإتصالات بشكل عام، ركيزتان أساسيتان في البلاد.

وأعرب كريدية عن اعتقاده أن أصحاب القرار لن يسمحوا بالوصول إلى إنقطاع الإنترنت، وقال: "سنعمل على عدم الوصول لهذا الوضع، مؤكداً أن البنية التحتية للإتصالات من الضروي أن تتحسن".
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