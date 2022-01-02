عكار الجميلة... لن تتخيّل أن هذه الصور في لبنان!

نشر الناشط خالد طالب صوراً، أظهر فيها جمال عكار وطبيعتها، وأرفق منشوره بالقول:"حين تقلبون بين هذه الصور ستدركون ان الحفاظ على هذه الكنوز لا يكون الاّ بالمكافحة في سبيلها معهما كان العمل صغيراً او كبيراً، فإن اثره سيظهر يوماً.وداعاً 2021، نسأل الله ان تحمل السنة القادمة معها الخير للبلاد والعباد".