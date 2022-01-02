لبنان

عكار الجميلة... لن تتخيّل أن هذه الصور في لبنان!

Lebanon 24
02-01-2022 | 00:45
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نشر الناشط خالد طالب صوراً، أظهر فيها جمال عكار وطبيعتها، وأرفق منشوره بالقول: 
"حين تقلبون بين هذه الصور ستدركون ان الحفاظ على هذه الكنوز لا يكون الاّ بالمكافحة في سبيلها معهما كان العمل صغيراً او كبيراً، فإن اثره سيظهر يوماً.
وداعاً 2021، نسأل الله ان تحمل السنة القادمة معها الخير للبلاد والعباد".
 
 
 
 
 
 
 
وتخلل الصور لقطات للحرائق الضخمة التي اجتاحت قرى عكارية هذا العام، وذلك بهدف التوعية على أهمية الحفاظ على الطبيعة في لبنان.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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