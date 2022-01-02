هل تذكرون أيوب تابت؟

يطيب لأحد السياسيين المخضرمين ترداد حادثة تاريخية، ويرويها في مجالسه الخاصة.

ماذا تقول الحادثة؟

حين فرضت السلطات الفرنسية نظام الإعاشة والتقنين في الحرب العالمية الثانية أمَرَ مدير الإعاشة آنذاك بأن يُرسل الفرن إستثنائياً الخبز الأبيض الى بيت الرئيس، فيما كان الشعب يأكل الخبز الأسود كون المواد التي دخلت في صناعته لم تكن صالحة. ولما عرف الرئيس أيوب تابت بذلك إستدعاه وقال له: "أَعِدْ الخبز الأبيض الى الفرن، واعلم أنه من الخير للحاكم العادل أن يأكل مع شعبه الخبز الفاسد الأسود ويحافظ على وجهه الأبيض، من أن يأكل وحده الخبز الأبيض ويُطِلّ على شعبه بوجهٍ أسود".

ويكتفي هذا السياسي بسرد هذه الحادثة من دون أي تعليق.