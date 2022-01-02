نصائح "طبية جمالية" في زمن الكمامات

أنه ليس زمن الإناقة وإرتداء الكمامات القماشية التي تتناسب مع ألوان الثياب، فآخر الدراسات العالمية المتعلقة بكورونا وأخواتها أظهرت بأن الكمامة القماشية ليست أكثر من "زينة" للوجه، فنحن نحتاج الى إرتداء كمامات مؤلفة من طبقتين أو ربما أكثر.

الدراسات عينها لا تنصح بإرتداء الكمامة القماشية في الأماكن المزدحمة، ويُفضل إرتداء الكمامات الطبية من نوع KN95 أو N95 أو N95s.

أما مُن لا يقدر على إقتناء مثل هذه الكمامات بسبب سعرها المرتفع، أقله بالنسبة الى غالبية اللبنانيين، فالنصحية العلمية تبقى بإرتداء كمامتين قماشيتين قابلتين للغسيل والتنفّس، لردع ما نسبته ٧٥% من تسرّب الجسيمات الهوائية، ولكن الأفضل هو إرتداء كمامتين معاً إحداهما طبية والثانية قماشية كي نبقى"عا الموضة".