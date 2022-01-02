لبنان

"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2022 | 03:30
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لوحظ ان عددا كبيرا من اللبنانيين فضلوا استقبال العام الجديد في المناطق الجبلية ولاسيما من خلال استئجار شاليهات لتمضية ليلة رأس السنة. القسم الأكبر من هؤلاء هم من فئة الشباب الذين عمدوا إلى استئجار الشاليهات مع أصدقائهم للتوفير.

وكشف قسم كبير من الصور التي نشرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الضرورية ضد فيروس كورونا، الأمر الذي دفع مصدر طبي للتعليق: "راحت السكرة واجت الفكرة، انطروا كم يوم وشوفو الكوارث حيث لن ينفع البكاء وصريف الأسنان".

وتوقع المصدر ان تتزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة بشكل كارثي، وسأل هل ستضطر الحكومة حينها إلى اتخاذ قرار الإقفال العام بعد تمرير الأعياد؟

وتفيد المعلومات ان هذا الملف سيكون محور الإجتماع الذي ستعقده لجنة كورونا في اليومين المقبلين .

المصدر: لبنان 24

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