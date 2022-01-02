لبنان

تصريحٌ جديد بارز من وزير الصحة عن الإقفال.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
02-01-2022 | 02:09
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قال وزير الصحة فراس الأبيض إنّ "لبنان وصل إلى أرقام ممتازة في عدد الملقّحين ضدّ كورونا"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات عديدة للحد من الاختلاط قدر المستطاع وزيادة نسبة الملقحين ضدّ الوباء". 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال الأبيض: "صفة المتحور الجديد أنه سريع الانتقال وينتقل بقدر دلتا على مرتين ونصف أو 3 وهو لا يحترم أحيانا المناعة السابقة ولكن الجيد بالموضوع أن الاصابة تكون طفيفة أو يمكن ألا يعرف المصاب باصابته أحياناً وخاصة من تلقى اللقاح".
وتابع: "موضوع الاقفال قرار كبير جداً والسؤال الأول حوله هو المدة أي هل نقفل لـ 5 أيام أو لشهر وأكثر. وضعنا في لبنان نفسياً "لا تهزو واقف على شوار" وحاولنا منذ بداية الشهر تضييق الخناق على التجول من دون حماية".
ولفت الأبيض إلى أن "موضوع إقفال البلد قيد الدرس"، مشيراً إلى أنه "تتم دراسته بطريقة متمهلة وبحسب الأرقام وهدفنا هو عدم الوصول إلى هذه المرحلة"، وأردف: "إذا تسارع الموضوع فنحن مستعدون لاتخاذ أي قرار واقفال المدارس هو قرار كارثي وجهودنا كلها منصبة على العمل لعدم الوصول الى الاقفال".
وفي سياق آخر، أكد الأبيض أنه "لم يندم أبداً على مشاركته في الحكومة"، وأضاف: "منذ البداية كان واضحاً أن العبء سيكون كبيراً جداً وصعباً، وأعتبر أنني أكثر إصراراً على إيجاد الحلول". 
وأعرب الأبيض عن تمنياته بأن تجتمع الحكومة، وأردف: "نحنُ بانتظار الحلحلة بين الأفرقاء ويبدو اننا في لبنان لا نعرف كيف نحل خلافاتنا".
 
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