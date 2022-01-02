ثغرة تطال رواتب الدّولار.. هذا ما فعلته المصارف

واجه العديد من العسكريين، مؤخراً، مشكلات تتعلّق برواتبهم التي يُفترض أن يتقاضوها بالدولار الأميركي.



فعلياً، فإنّ المصارف لم تمنح العسكريين رواتبهم كاملة بالعملة الصعبة، بل قامت باقتطاع جزءٍ منها بالليرة اللبنانية من أجل قرض الإسكان. أما الجزء المتبقي فجرى تسليمه بالدولار.



وعلى سبيل المثال، فإنّ العسكري الذي يبلغ راتبه 2 مليون ليرة، كان يُفترض أن يتسلّمه بالدولار وفق سعرٍ 22200 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل 90 دولاراً أميركياً. وفي حال كان العسكري يدفع قرضاً للإسكان عبر المصرف بقيمة 750 ألف ليرة شهرياً، فإنّ المؤسسة المصرفية تقوم بحسم المبلغ الأخير من الراتب، وتسلّم العسكري مبلغ مليون و250 ألف ليرة بالدولار، أي أن العسكري يحصل على مبلغ 56 دولاراً أميركياً.