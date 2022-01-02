لبنان

مأساة في الجنوب... وفاة 4 أفراد من اسرة واحدة!

Lebanon 24
02-01-2022 | 03:10
A-
A+
Doc-P-903014-637767150660849635.jpeg
Doc-P-903014-637767150660849635.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
قامت إسعافات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) بنقل اربعة حالات وفاة (الجنسية السورية) من الواسطة-الخرايب جنوب لبنان الى مستشفى الفقيه، وذلك إثر حادثة إختناق وتسمم بسبب إشعال الفحم في منزلهم ليلاً، وفق مندوبة "لبنان 24".



 
 
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وفاة وكيل أعمال مارادونا وأساطير كرة القدم
lebanon 24
02/01/2022 14:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
التهاب الحلق.. 4 علامات قد تعني أنك معرض للوفاة
lebanon 24
02/01/2022 14:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وداع حزين لعام 2021.. وفاة محبوبة أميركا "العجوز"
lebanon 24
02/01/2022 14:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مصر تسجل 847 إصابة بفيروس كورونا و25 وفاة
lebanon 24
02/01/2022 14:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى الفقيه

وفاة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2022-01-02
05:30 | 2022-01-02
07:55 | 2022-01-02
07:49 | 2022-01-02
07:45 | 2022-01-02
07:35 | 2022-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website