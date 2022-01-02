مأساة في الجنوب... وفاة 4 أفراد من اسرة واحدة!

قامت إسعافات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) بنقل اربعة حالات وفاة (الجنسية السورية) من الواسطة-الخرايب جنوب لبنان الى مستشفى الفقيه، وذلك إثر حادثة إختناق وتسمم بسبب إشعال الفحم في منزلهم ليلاً، وفق مندوبة "لبنان 24".