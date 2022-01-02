لبنان

نشاطٌ جديد غير عادي لـ"حزب الله" في دمشق.. تفاصيل تُكشف للمرة الأولى

Lebanon 24
02-01-2022 | 03:39
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن "حزب الله" بدأ يعزّز وجوده جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق، مشيراً إلى أن "الحزب بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قديمة كانت تتخذها قوات النظام السوري سابقًا للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع ومركزًا لتدريب عناصر المخابرات الجوية على الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، ويتواجد بها الحزب منذ العام 2015".
 
حفر أقبية
ووفقاً للمرصد، فقد بدأ الحزب خلال الأيام الفائتة بحفر أقبية ضمن القاعدة التي يتمركز بها خبراء وعناصر تابعون له، كما عمد إلى إخفاء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في أقبية كان حفرها سابقًا خوفًا من استهدافها من قِبل إسرائيل.
 
وفي سياق متصل، أفاد المرصد أن شحنات من الأسلحة والذخائر وقطع لتصنيع الطائرات المسيّرة وصلت إلى مطار الديماس العسكري في ريف دمشق الغربي، بعد نقلها من مطار التيفور في ريف حمص، إذ بات مطار الديماس العسكري خاضعًا لسيطرة إيران بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة.
 
كذلك، كشف المرصد أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني وبعض الخبراء التابعين لحزب الله ممن تدربوا في إيران، يتواجدون في المطار المذكور.
 
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