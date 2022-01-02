لبنان

إدمانه على المخدّرات حوّله إلى سارق سيّارات.. هكذا قُبض عليه

Lebanon 24
02-01-2022 | 03:58
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صدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البـلاغ التالي:

 

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة سيارات عدّة في مناطق مختلفة من قضاء حاصبيا.

 

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية السارق، ويدعى:

 

    ح. ف. (من مواليد عام 1985، لبناني)

 

بتاریخ 23-12-2021، وبعد عمليّات الرصد والمراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة عملية في بلدة خربة روحا، اسفرت عن توقيفه.

 

ضُبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات سرقة السيارات.

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة سرقة سيارات عديدة من مناطق حاصبيا، ونقلها الى البقاع، وبيعها مقابل الاستحصال على المخدّرات.

 

أودع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

 

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