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لبنان
تضارب وتكسير عربات بسوق الخضار - العطارين في طرابلس (صور)
Lebanon 24
02-01-2022
|
04:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة سوق الخضار - العطارين في طرابلس بين عدد من الافراد تطور الى تضارب وتكسير عربات.
ولم تعرف تفاصيل حتى الان.
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سوق الخضار
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