لبنان

أصوات انفجارات في عكار... ما القصة؟

Lebanon 24
02-01-2022 | 05:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجارات في مناطق عكار، تبيّن ان مصدرها هو الأراضي السورية.
 
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