في طرابلس... رموه أرضا وسرقوا هاتفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض مواطن من سكان منطقة التبانه صباح اليوم لعملية سلب اثناء تواجده في محلة شارع عزمي في طرابلس.وفي التفاصيل اقدم مجهولون على نشل هاتفه ورميه ارضاً وفرا الى جهه مجهولة.وافادت المصادر ان الضحية هو من ذوي الاحتياجات الخاصة.