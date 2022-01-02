لبنان

محطات تلفزيونية قاطعت باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2022 | 05:35
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لاحظ متابعون غياب كل من تلفزبون "الجديد" و "الـ "ان بي ان" و الـ "م تي في" والـ "بي سي اي" عن نقل وقائع المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. وليست هذه المرة الاولى التي يمتنع فيها بعض المحطات عن نقل خطابات بعض السياسيين، اذ ان سياسة المقاطعة باتت تتكرر في أكثر من مناسبة ومع أكثر من شخصية.
 
يذكر أن قناة "الجديد"، قامت بنقل كلمة باسيل عبر موقعها الالكتروني.

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