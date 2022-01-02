جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "متى ستنفرِج؟! على المدى البعيد: يلزمنا بين 7 و 10 سنوات إذا أوادم حكموا الدولة مع خطة مالية! على المدى القريب: سترون مع إقتراب الإنتخابات ومنذ الشهر القادم: توزيع بطاقة تمويلية - تحسّن بالكهرباء ولجْم للدولار - توزيع مساعدات وأموال للناس من زعماء وأحزاب! وبتبتخبوهم، وبترجعوا للتعتير".