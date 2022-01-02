لبنان

جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله

Lebanon 24
02-01-2022 | 06:02
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "متى ستنفرِج؟! على المدى البعيد: يلزمنا بين 7 و 10 سنوات إذا أوادم حكموا الدولة مع خطة مالية! على المدى القريب: سترون مع إقتراب الإنتخابات ومنذ الشهر القادم: توزيع بطاقة تمويلية - تحسّن بالكهرباء ولجْم للدولار - توزيع مساعدات وأموال للناس من زعماء وأحزاب! وبتبتخبوهم، وبترجعوا للتعتير". 
 
 
 
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