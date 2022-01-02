ردّة الفعل الأولى لـ"حزب الله" على كلام باسيل.. هذا ما قيل

ردت مصادر "حزب الله" على كلام رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم الأحد، بالقول: "لا تعليق".

وأضافت: "هناك تعميم داخلي في الحزب قبل كلمة باسيل يشدد على أنه مهما قال التيار ومناصرُوه، لا يجب إعطاء أي تعليق، والكلام المفصلي في النهاية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيتحدث غداً الإثنين".

وكان باسيل أشار في كلمته إلى أن "الوطني الحر" لا يريدُ إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل تطويرها، وقال: "دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعمناها سياسيا لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالارواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لثتبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني".