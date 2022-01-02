لبنان

ردّة الفعل الأولى لـ"حزب الله" على كلام باسيل.. هذا ما قيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-01-2022 | 06:13
A-
A+
Doc-P-903089-637767261663380026.jpg
Doc-P-903089-637767261663380026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت مصادر "حزب الله" على كلام رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم الأحد، بالقول: "لا تعليق". 
وأضافت: "هناك تعميم داخلي في الحزب قبل كلمة باسيل يشدد على أنه مهما قال التيار ومناصرُوه، لا يجب إعطاء أي تعليق، والكلام المفصلي في النهاية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيتحدث غداً الإثنين". 
وكان باسيل أشار في كلمته إلى أن "الوطني الحر" لا يريدُ إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل تطويرها، وقال: "دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعمناها سياسيا لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالارواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لثتبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني".
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2022-01-02
12:15 | 2022-01-02
12:07 | 2022-01-02
11:52 | 2022-01-02
11:39 | 2022-01-02
10:40 | 2022-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website