ارتفاع سعر المازوت يدفع الناس الى قطع الأشجار

تتوالى عمليات قطع الاشجار في مناطق الشمال وذلك لاستخدامها في ألتدفئة في ظلّ إرتفاع سعر صفيحة المازوت.ففي بلدة عكّار العتيقة ، أقدم مجموعة من المجهولين على قطع عدد من أشجار الصنوبر في أحراج محلّة المراحات في البلدة مستغلين ذُروة الظلام الدامس كما وسمع صوت مناشير الحطب بشكل واضح.وطالب الاهالي رئيس البلدية الدكتور "محمد خليل" ضرورة فتح تحقيق بالموضوع ومنع التعديات على أحراج البلدة و القطع العشوائي والحفاظ على ثروتها البيئية.