لبنان

في هذه المنطقة... كورونا "حدّث ولا حرج"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2022 | 06:52
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علم "لبنان 24" أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في قضاء زغرتا ارتفع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بنسبة كبيرة جدا، اذ تخطت فحوصات الـ "PCR" الايجابية  الـ 45%.

وبحسب أحد المتابعين، فإن ارتفاع عدد الاصابات في المنطقة يصب في السياق نفسه لانتشار الوباء في لبنان في مرحلة ما بعد الاعياد، مع العلم ان  معظم الاصابات تأتي عوارضها طفيفة وذلك نظرا لتلقي نسبة كبيرة من أبناء القضاء اللقاحات اللازمة. أما والمرضى الذين احتاجوا الى دخول المستشفى فعددهم ليس بكبير.

لبنان

خاص

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