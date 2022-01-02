لبنانيون يتفاعلون مع كلمة باسيل.. هكذا علّقوا عليها

تفاعل الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم الأحد، وقد انقسمت التعليقات بين مؤيّدة ومعارضة لمواقفه، في حين أن البعض أعطوا بعض التحليلات.
وقال أحد الناشطين عبر "تويتر" ويدعى محمد عبود: "جبران باسيل أقوى زلمي بالسياسة على القليلة مش تابع لحدن تابع للبنان وقناعتوا ثابتة والوحيد لوقف ضد الترويكا الفاسدة.. انا معك ضد الكل".
بدورها، قالت ناشطة أخرى تدعى ملاك: "جبران باسيل يعلن : خسارة التيار الوطني الحر بالإنتخابات النيابية".
إلى ذلك، اعتبر ناشط يدعى محمد أحمد أن "باسيل يستعطف جميع الطوائف لكي لا يتركوه وحيداً"، وقال: "باختصار جبران اليوم يستعطف جميع الطوائف بضرب الامثال خطاب لا تتركوني لحالي".
من جهتها، قالت ناشط تحت اسم: "لبنان أولاً": "كنا لوحدنا مع التيار هلق صرنا نحن وولادنا معك. شافو فيك الجنرال اللي نحن عرفنا".
وفي تغريدة له، قال الصحافي عبدالله ملاعب عبر "تويتر": "أضعف من أن ينقلب على إتفاق مار مخايل..وأصغر من أن يواجه من عبَّد الطريق أمامه لسطو الدولة. جبران باسيل يستجدي نصرالله والمسيحيين والخارج".
كذلك، قالت إحدى الناشطات تحت اسم "كلنا للوطن": "جبران باسيل مهندس الجمهورية اليوم ترفع لك القبعات، حطيت النقط عالحروف وهلق لشركائنا منقول يا معنا بالاصلاح ومكافحة الفساد بجدية يا ضدنا".
ناشط آخر يدعى سلمان قال أيضاً: "لو جبران باسيل اخد نفس الوعد يلي اعطاه سماحة السيد لميشال عون بانتخابو رئيس ، كان اليوم اكيد الكلام مختلف".