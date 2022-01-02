هل بات اقفال المدارس أمرا واقعا؟

في ظل التفشي الوبائي الكبير الذي تعيشه البلاد، وفي ظل التزايد الملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا، تنتشر الاحاديث عن امكانية تمديد عطلة المدارس، وبالتالي الاتجاه نحو عدم فتح أبوابها في العاشر من الشهر الحالي.وفي هذا الاطار قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل واولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ "لبنان 24" انه "وحتى الساعة لم يتم تبليغنا بأي قرار جديد، لا بل سمعنا من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تمسكه التام بعودة المدارس في وقتها النظامي، لكن ما يمكن قوله اننا بانتظار المقررات الجديدة التي ستصدر عن لجنة متابعة فيروس كورونا، والتي ان قررت اقفال البلاد بشكل تام فسيكون اقفال المدارس امرا بديهيا. أما في حال تقرر اقفال المدارس والابقاء على بقية القطاعات فعندها لكل حادث حديث".