الجيش ينتشر في هذه المنطقة





لاحظ متابعون انتشارا كثيفا لعناصر الجيش في منطقة الصالومي، وتحديدا في محيط "ميرنا الشالوحي".



وفي هذا الاطار، أكد مصدر أمني لـ "لبنان 24" ان الانتشار هو روتيني ويأتي تحسبا لأي ردة فعل على الكلام الذي أورده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي.