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لبنان
مي خريش تعلق على كلام باسيل.. ورسالة لكل من "يحمل هم لبنان"
Lebanon 24
02-01-2022
|
07:33
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غرّدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" مي خريش عبر "تويتر" قائلة: "لا تعدّ ولا تجنّ ولا افتراء كلمة واضحة وصريحة نابعة من الخوف على لبنان ويلّي متلنا عتلان همّ لبنان يلاقينا على مار مخايل لأنو نحنا بالحق ثابتين".
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Lebanon 24
مي خريش
لبنان
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