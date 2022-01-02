لبنان

مي خريش تعلق على كلام باسيل.. ورسالة لكل من "يحمل هم لبنان"

Lebanon 24
02-01-2022 | 07:33
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غرّدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" مي خريش عبر "تويتر" قائلة: "لا تعدّ ولا تجنّ ولا افتراء كلمة واضحة وصريحة نابعة من الخوف على لبنان ويلّي متلنا عتلان همّ لبنان يلاقينا على مار مخايل لأنو نحنا بالحق ثابتين". 
 
 
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مي خريش

لبنان

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