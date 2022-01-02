مي خريش تعلق على كلام باسيل.. ورسالة لكل من "يحمل هم لبنان"

غرّدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" مي خريش عبر "تويتر" قائلة: "لا تعدّ ولا تجنّ ولا افتراء كلمة واضحة وصريحة نابعة من الخوف على لبنان ويلّي متلنا عتلان همّ لبنان يلاقينا على مار مخايل لأنو نحنا بالحق ثابتين".