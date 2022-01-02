لبنان

مصدر حكومي لـ"لبنان ٢٤": لا إقفال شاملًا في البلاد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2022 | 07:37
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اكد مصدر حكومي لـ "لبنان٢٤" ان لا إقفال عاما في لبنان، وذلك كون المسار الوبائي لإنتشار كورونا ومتحوراته لا يزال تحت السيطرة، مشيراً  في الوقت نفسه إلى أن ثمة قراراً حكومياً بتفعيل عمل المستشفيات الميدانية، وذلك للتخفيف من الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة. 
وشدد المصدر نفسه على ضرورة ان يتقيد المواطنون بالإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح وتطبيق كل الإجراءات الوقائية الضرورية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة سيتم التشدد في تطبيقها لأن سلامة المواطنين هي الأساس حاليا.

لبنان

خاص

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