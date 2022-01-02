حميه: عام يتحرر فيه بعض أهل السياسة من طروحات تجعله وطنا مرتهنا

قال وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في بيان نشره مكتبه الاعلامي: "عام يتحرر فيه بعض أهل السياسة من طروحات تجعله وطنا مرتهنا، مقيدا، بدلا من أن يكون سيدا، مستقلا وحرا في انتقاء خياراته، وليكن مؤشر الوطنية الحقة التي ندعيها جميعا هو بالانخراط في ذاك النهوض، انسجاما مع واقعنا الحقيقي وليكون شعار العام 2022 نهضة الوطن بنهوض مرافقه".