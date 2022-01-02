لبنان

خطار تسلم درعا تكريمية من الراعي

Lebanon 24
02-01-2022 | 08:10
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 تسلم المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار درعا تكريمية من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ختام الذبيحة الإلهية، لمناسبة يوم السلام العالمي التي ترأسها في الصرح البطريركي في بكركي، تقديرا لدور المديرية العامة للدفاع المدني الحيوي في مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة.
 
وتم اختيار العميد خطار للحصول على هذا التكريم من قبل اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان التي يترأسها راعي أبرشية صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج والتي تنظم هذا القداس مع بداية كل عام، حيث يتم تكريم رموز قضية محقة تعكس ما ورد في رسالة السلام التي يطلقها البابا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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